Nuevas polémicas acusaciones entorno a la tira Cebollitas: “Nos daban café con aspirina”

En las últimas horas, salieron a la luz nuevas polémicas declaraciones entorno a la tira adolescente Cebollitas. Martín Miani, quien interpretó a Tomás, respaldó las declaraciones de Juan Yacuzzi y contó que les daban café para poder soportar tantas horas de grabación.

Yacuzzi destapó el tema al contar que algunos niños terminaban llorando en las grabaciones de la tira que salió al aire por la pantalla de Telefe en 1997 y 1998. Precisamente, habló de maltrato de parte de los productores.

“Si hoy grabáramos la tira y tendríamos celulares, las cagadas a pedos y los gritos de los directores, hoy no se podría hacer. Si hoy grabásemos ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más”, dijo el actor que encarnó a Coqui.

Este viernes, Martín Miani fue al programa A la tarde (América) y aseguró que durante las temporadas teatrales les daban “café con aspirina para soportar la jornada de trabajo”.

“Vine a legitimar lo que dijo Juan. Yo no vivo de los medios y no quiero hacerlo, Juan es un amigo y no me gusta cómo se trató el tema”, dijo Miani acerca de por qué había decidido hablar.

Karina Mazzocco aprovechó tener a los exintegrantes de Cebollitas frente a frente y les pidió que cuenten algo que habían hablado fuera de cámara, que dejó en shock a la conductora.

“Di un indicio cuando hablábamos de las jornadas largas que en vacaciones de invierno llegaban a ser de todo el día. En este caso se mezclaba café con aspirina para soportar la jornada de trabajo”, aseguró Miani.

Carmen Barbieri deslegitimó las declaraciones de ex Cebollitas

Carmen Barbieri, exintegrante del elenco, habló con el actor Juan Yacuzzi sobre sus declaraciones en una entrevista en su programa Mañanísima y lo cruzó al aire.

La actriz negó que se hayan dado esas situaciones de violencia en las grabaciones de Cebollitas y lo culpó se ser “mal actor”.

“¿Vos decís que los cámaras te maltrataban? ¿Qué estás diciendo, mi amor? ¿Por qué no denunciás a la gente entonces si vas a contar una cosa que no es cierta? ¿Qué te pasa a vos?”, preguntó Barbieri enojada.

Carmen Barbieri indignada con Coqui, que estaba en un móvil de Mañanísima.

“En realidad pasaba eso porque pasábamos muchas horas encerrados en un cuartito, te lo puede cualquiera eso y Dalma también estaba. A los grandes los trataban de otra manera, de hecho, había una diferencia abismal cuando nosotros éramos los protagonistas”, respondió “Coqui”.

“Grabábamos 20 escenas por día y si nos equivocábamos nos gritaban de una manera terrible y nos trataban para el cacheteo”, agregó el actor.

“Nunca vi maltratar a un chico”, dijo Carmen en varias oportunidades. Y desafió al joven: “Si vamos a un juicio, te lo niego hasta la muerte”.

“A vos te gritaban mucho porque no eras buen actor. Eras muy flojito, dentro del grupo. Por eso te habrán gritado tanto. Capaz que te exigían y vos te sentiste que te maltrataban”, lanzó picante la conductora.

Lejos de quedarse atrás, Yacuzzi le retrucó: “Hablo por ellos. Yo venía de haber hecho dos años Montaña Rusa. Era el más grande y me chupaba un huevo que me griten porque tenía los huevos bien puestos para bancármela”.

“Si no te importaba, ¿para qué lo decís hoy?”, reprochó la conductora y dio por terminada la entrevista.