Nueva embestida de Luciana Salazar contra Martín Redrado: “Pasaron cosas que no voy a decir, pero rozan el delito”

A días de su inminente debut en “La Academia”, Luciana Salazar habló sobre el juicio por daños y perjuicios que mantiene con su última pareja, Martín Redrado, y aseguró que el economista “tendrá problemas en breve”.

La blonda protagonizó una picante entrevista radial en “Agarrate Catalina” con Catalina Dlugi que se emite desde La Once Diez. Allí se refirió de manera tajante al juicio que sigue en pie: “La única víctima soy yo. Me parece siniestra la situación, pero más allá de eso tengo testigos fundamentales. Ir a juicio es una demostración para que puedan salir a la luz cosas tapadas. Me viene perfecto...”.

Luciana Salazar hablo del litigio que mantiene con Martín Redrado.

La mención al litigio no quedó ahí y Salazar redobló la apuesta: “Pasaron cosas que no las voy a decir, pero probablemente salgan a la luz. Algo terrible, en lo cual él queda expuesto. Me trajo un conflicto a mí que ya está rozando el delito”

“Yo no soy abogada, pero con la gente que lo hablé, se podría tomar tranquilamente como un delito… una persona ya lo sabe, que es la testigo de todo: Ana Rosenfeld, que en este caso no es mi abogada porque tiene el rol de testigo”, adelantó Luciana.

También habló de la relación entre Redrado con Matilda, la hija de Luciana. “Me manipuló por la relación con la nena. Jugar con los sentimientos de una menor es fuerte. Ella pregunta por él. Es una niña de tres años... Inocente. Va a quedar clarísimo en un juicio. Yo creo en la Justicia divina, más que en la Justicia. Con la Justicia nunca sabés... A veces, con personas que pueden tener una especie de poder... Pero yo no tiemblo ni nada”.

Pero no todo es juicio y conflicto en la vida de Luciana Salazar, ya que está próxima a debuta en “La Academia”, el nuevo formato de ·Showmatch”. Allí será una de las 23 parejas que aspirarán a ganar el reality: “Trabajar al lado de Marcelo me dio grandes satisfacciones. Escuché que va a haber de todo... Como riña de gallos y ¡me quiero matar! Porque no va a ser sólo baile. Va a haber canto. Y varios duelos”, apuntó la modelo.