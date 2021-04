Noelia Marzol feliz con su embarazo, mostró su enorme panza y descansó bajo el sol

Más feliz que nunca, Noelia Marzol espera ansiosa el nacimiento de Donatello, junto a su esposo Ramiro Arias con quien se casó hace pocos meses luego de una crisis que los mantuvo separados en el 2020.

Más afianzada que nunca, la pareja prepara todo para la llegada de su primer hijo y Noelia no deja de trabajar bajo estricto control médico. Recientemente compartió una foto al sol mostrando su enorme panza.

Redes de Noelia Marzol

Como parte de la obra de José María Muscari “Sex Viví Tu Experiencia”, la rubia recibió algunas críticas en las redes sociales por sus jugadas coreografías en vivo que incluyen pole dance y algunas acrobacias.

Invitada a la mesa de Juana Viale, Marzol, quien se contagió de Covid 19 a los seis meses de gestación, comentó: “La verdad es que pensé que no iba a poder porque hay mucho mito alrededor del embarazo, que no podés esto o no podés lo otro... Nadie pensaba que en el séptimo mes iba a estar subiéndome al cubo y abriéndome de piernas...”, dijo.

Luego relató que su médico ve las funciones y a medida que avanza el embarazo realiza sugerencias para que todo siga tan bien como hasta el momento: “Esto es como una guerra, intento todo el tiempo negociar para seguir haciendo las cosas que quiero. Me siento bien, no lo padezco. Sé que a la gente le genera impresión al principio porque no estamos acostumbrados a ver embarazadas en movimiento o haciendo cosas un poco extremas, pero a medida que pasa la función se entiende que es lo que puedo hacer y que estoy controlada. Soy la primera persona que va a cuidar a esta criatura porque es mi hijo y lo amo con toda mi alma”, finalizó.