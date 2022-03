Noelia Marzol desafió a la censura con una foto en topless en la playa: “Disfrutando de mi libertad”

Noelia Marzol está de vacaciones en México acompañada de su pequeño hijo, Donatello Arias, ya que su marido no viajó con ellos. La bailarina disfruta de un merecido descanso luego de un año intenso, cargado de trabajo, ya que a poco de haber dado a luz al niño, comenzó a trabajar en Showmatch La Academia y en la obra “Sex, Viví tu Experiencia”.

Desde la Riviera Maya, Noelia se mostró “libre” y ejemplificó su estado a la perfección al compartir una foto de ella sentada sobre la arena, con la bombacha de la bikini y sin corpiño, solo cubriéndose con sus brazos.

Si bien no se ve nada, y solo es una foto sugestiva, la artista aclaró que va a subir la foto pese a que Instagram se la dé de baja por ser contendido de alto voltaje. Y se mostró segura de querer compartir estas fotos con sus seguidores.

Noelia Marzol desde México.

“Seguiré subiéndola! Pues soy libre de mostrarme como quiero”, aclaró Noelia Marzol para todos aquellos que tengan dudas. Y luego largó un palito para quienes suben fotos para promocionar el contenido subido de noto para adultos, como el que produce Florencia Peña, Silvina Luna, Silvina Escudero y Adabel Guerrero.

“Si estuviera promocionando contenido para H seguramente no la bajan…. Cómo estoy tranqui disfrutando de mi libertad en vacaciones, molesta!”, comentó algo enojada la campeona de Showmatch.

La publicación superó los 55.200 “me gustas” y recibió cientos de comentarios: “Bombaaaaaa”, “Aplaudo!! No molesta vernos así cuando es para una revista de hombres o algún producto que consuman ellos, pero si cuando es para una misma!! Sos hermosa en todos tus roles”, “Y yo seguiré poniendo corazoncitos porque soy libre de poner todos los corazoncitos que quiera”, “Subila las veces que quieras, a mi no me molesta”, fueron tan solo algunos de los mensajes en los que la alentaron a seguir.

Noelia Marzol con una bikini diminuta desde Playa del Carmen

Desde Playa del Carmen, la bailarina deleitó a sus seguidores con fotos posando en bikini sobre la arena. Rápidamente la publicación encendió las redes y no paró de generar comentarios.

Noelia escribió junto a los postales: “Ayer el gordo terminó agotado de la playa. Asique hoy nos quedamos en la pile! Mira cómo t clavo #mommode y #perrimode en el mismo posteo!”, en referencia a que subió fotos jugadas por un lado, y por otro, mostrando su maternidad.

La publicación de la bailarina que generó miles de likes

Una vez más, Noelia mostró su sensual figura