No se salva nadie: El Pelado López y su mujer fueron asaltados mientras esperaban la comida en el auto

En las últimas semanas, El Pelado López fue noticia luego de que se confirmara que conducirá junto a Soledad Fandiño un nuevo programa en América, que irá los sábados por la noche desde fines de agosto o principios de Septiembre. Competirá con “PH” y los “Almuerzos de Mirtha Legrand”, ciclo actualmente conducido por Juana Viale.

Esta vez, el conductor fue novedad por una situación desagradable, ya que sufrió un asalto con su esposa Nella Ghorghor mientras esperaba la comida en su auto. El conductor reconoció que no estaba atento y se distrajo con el celular.

Entrevistado por Nilda Sarli y Moskita Muerta en radio, el Pelado contó: “Estábamos con mi esposa esperando que nos traigan una comida, con el auto parado, estacionado y la ventanilla baja, me distraje con el celular y en ese momento me robaron”.

“Era un hombre que se tapó la mano con una bolsa, nunca sabremos si estaba armado o no, le dimos plata, que por suerte la teníamos porque nunca se sabe. Pero fue una situación horrible, horrible. Pasamos de una situación linda, esperando la comida a algo tan horrible”, agregó.

El conductor además reflexionó sobre lo que le paso: “Yo paso mucho tiempo en Pinamar, donde no existen los motochorros, ni los robos así y a veces vuelvo a capital y estoy con otros reflejos”.

“Es no saber qué onda cuando salís a la calle y no es de ahora, no es de un gobierno o de otro. En una ciudad grande en cualquier parte del mundo pasa esto”, remarcó.

Por último, puntualizó: “Yo lo que creo es si uno está alerta a las situaciones de inseguridad, toma los recaudos necesarios y se cuida, no hace falta más. Hoy me levanté y prendí la tele lo primero que apareció fue un video de un robo con cuchillo. Así arranqué el día, creo que por eso es muy valioso dar entretenimiento en la tele de hoy”.