“No hay fórmulas mágicas”: Ailén Bechara muestra su cuerpo al natural

La bella Ailén Bechara desde hace un tiempo está alejada de la escena mediática ya que dedica tiempo completo al cuidado de su hijo Francisco, fruto de su relación con Agustín Jiménez. Hace unos días se refirió en las redes sociales sobre los conflictos que ha tenido para aceptar su cuerpo y lo importante de quererse a uno mismo.

Durante esta cuarentena, aseguró que se dio cuenta de la importancia de sentirse saludable, lejos de las presiones por tener un cuerpo perfecto para cumplir con los estándares de belleza. La ex participante del Bailando ha publicado imágenes sin retoques, con el objetivo de mostrarse al natural, sin miedo a las críticas. De esta manera, la joven busca concientizar sobre la importancia de aceptarse a uno mismo, con curvas reales.

“Quiero Contarles un poco de mí y las miles de inseguridades que siempre me produjo mi cuerpo. Ya cansada de tener que posar para la foto y siempre salir bien, con un cuerpo que “posado” sale bien, pero jamas fue mi realidad. Siempre viví queriendo tapar mi panza, esa parte que tanto me incomodaba. Quería el cuerpo que me mostraban las revistas o blogs”, escribía la rubia junto a una imagen. “Jamás tuve panza chata, cosa que me produjo miles de trastornos y problemas a lo largo de mi vida. Muchos dirán: Pero vivís de eso, como hiciste? No se imaginan las cosas que he hecho para estar con “el cuerpo deseado”.

Pase por miles de dietas, dietas de moda, gimnasios, médicos, cirugías. Pase por tanto que es una locura”, continuaba. “Muchas mujeres me motivaron e incentivaron a mostrarme como soy. Soy real, soy humana. No estoy embarazada. Amo comer!. Trato de ser saludable y llevar una vida y sana. Pero mi cuerpo es este, lo acepto y lo amo”, decía. Ahora la rubia redobló la apuesta y mostró como se ven sus glúteos sin ningún tipo de retoque.

“No hay fórmulas mágicas, no se crean las mentiras que intentan venderles. La única forma es comer saludable y hacer actividad física. Y no es solo por estética es por salud”, escribió la rubia junto al posteo que recibió cientos de halagos.