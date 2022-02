Nicky Minaj recibió millones de corazones por su foto en cuclillas, de espalda y en ropa interior

Nicky Minaj desplegó una vez más toda su sensualidad y compartió una foto que hizo alucinar a millones de sus seguidores. La cantante volvió a posar en ropa interior, pero esta vez de espaldas y con una mirada desafiante que volvió locos a todos.

La cantante lanzó a principios de febrero su tema “Do We Have A Problem?”, el que tiene más de 18 millones de reproducciones en YouTube. Pero la artista no se para, y el 14 de febrero sacó “Bussin”, un feat con Lil Baby.

Nicky Minaj deslumbra en Instagram.

En casi tres días, este último corte de la artista tiene casi medio millón de reproducciones, por lo que decidió recordarles a sus fans que vayan a escucharlo con una provocativa imagen.

“Culo tan gordo que es B B Bussin”, escribió Nicky y recordó que sus dos últimos temas ya están en todas las plataformas para poder escucharlos, pero también en su página web personal.

La foto de Nicky Minaj en cuclillas y de espaldas con un conjunto de ropa interior negra y tacos fucsia, deslumbró a sus millones de seguidores en Instagram. De hecho, recibió más de 2.500.000 de “likes” en su publicación y más de 36 mil comentarios.

Nicky Minaj deslumbra en Instagram.

Los emojis de fuego, corazón y de los ojos enamorados se repitieron miles y miles de veces en los comentarios de la cantante, compositora, rapera, actriz y modelo trinitense.

Las fotos de Nicky Minaj que cosecharon millones de likes en Instagram

Nicky Minaj deslumbra en Instagram.

Nicky Minaj deslumbra en Instagram.

Nicky Minaj deslumbra en Instagram.

Nicky Minaj deslumbra en Instagram.