Nazarena Vélez vio el especial de novias de Barbie en Corte & Confección y no contuvo su emoción

Este jueves en el reality de costura de El Trece “Corte & Confección” , Barbie Vélez habló de su próxima boda con Lucas Gutiérrez y luego se realizó un desfile de diseños de los reconocidos jurados.

Nazarena Vélez que estaba viendo el programa desde su casa no paro de llorar en todo momento tal como lo relató a través de sus historias de Instagram.

El momento más emocionante fue cuando una modelo del programa desfiló el vestido de novia que usó su abuela en su boda hace 52 años.

“Yo ya estoy llorando y es un desfile por televisión de los diseñadores. Me vuelvo loca. Estoy terminando de verlo y no les puedo explicar lo mucho que lloré. No lo puedo explicar, me siento una estúpida. Qué papelonera voy a ser el día del casamiento”, dijo Nazarena visiblemente emocionada.

“Lo que me emociona es ver la historia de amor y después el respeto y el amor con el que todos sus compañeros hablaron e hicieron cada uno de los modelos. Uno más lindo que el otro. La verdad, ¿quién me salva para septiembre? No paro de llorar”.