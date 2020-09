Nati Jota se sacó su remera para mostrar las marcas de su cuerpo

Con una foto al abrigo de la noche, Nati Jota vuelve a hacerlo, y estallan las redes con su último posteo que deja todo al descubierto. Pero la influencer siempre sorprende, y de piel solo se le ve la espalda, ya que esta nueva desnudez es del alma.

Desde hace unas semanas, Nati se ha encontrado en medio de la tormenta luego de la “icardeada” que le hiciera su supuesta amiga, Ivana Nadal, al blanquear su relación con su ex, Bruno Siri. Y lo peor es el poco tacto con el que ambos se muestran en las redes.

A modo de catarsis de todo el drama, Nati compartió una reflexión con sus mas de un millón y medio de seguidores. En la última foto, se la ve en un balcón, de espaldas y luciendo un vestido negro muy sexy. Pero haciendo honor a la personalidad que tanto gusta a sus fans, la rubia dejó una publicación que en menos de un día juntó 161 mil likes.

“Tengo la espalda marcada por el sol. Pero también tengo muchas otras marcas que no se ven porque están en lugares que no muestro o porque son del alma. Esas sí se me ven, ahora que pienso. No siempre fue así y desde que me asumo rota (quién no está roto?) estoy un poco menos rota. Desde que me asumo rota soy libre. Probá, es más simple que dársela de feliz, pero menos instagrameable”, escribía Nati empatizando con quienes han sufrido y dejando entrever la realidad detrás de la cámara.