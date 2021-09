Nancy Pazos recordó su adolescencia en las redes: “Por distintas razones éramos ya resilientes”

Todos los años los adolescentes se reúnen para celebrar el Día de la Primavera y el Día del Estudiante al aire libre, organizan fiestas y todo tipo de eventos. Y Nancy Pazos decidió sumarse a los festejos de manera virtual, con un recuerdo de su adolescencia.

La periodista compartió en su cuenta de Instagram un collage con imágenes de cuando estaba en la secundaria, de su viaje de egresados y de las amistades más significativas de esa época. “Postales de ayer que recuperé gracias a @jorgelinapiraino y @sil_debi compañeritas del Normal 8. Tuve una adolescencia difícil pero feliz”, escribió la panelista de Flor de equipo.

Y continuó, con un dejo de melancolía: “Por distintas razones éramos ya resilientes a esa altura de nuestras vidas. Y hoy 40 años después seguimos conectadas a nuestra manera. Esta es una de las cosas que más amo de @instagram, la posibilidad del reencuentro con mis otras vidas”.

Nancy Pazos y el duro relato de su infancia

Semanas atrás, a raíz de un caso de actualidad que se trató en el programa que conduce Florencia Peña, la periodista habló de las dificultades que vivió en su niñez.

“Yo nací en una familia pobre, no de este nivel, pero mi mamá también me dejaba a mí cocinando para mi hermana más chica”, contó conmovida. “Yo tenía 10 años y cocinaba y le pasa a un montón de gente. No es que abandonan a los chicos, los necesitan porque si no, no se pueden sostener. Si tu mamá y tu papá trabajan, vos a los 10 años cocinás y prendés la hornalla”, agregó y tuvo que interrumpir su relato porque la angustia no le permitía seguir.