Mon Laferte anunció que está embarazada y angustiada se sinceró: “Tengo miedo a perderlo”

Mon Laferte está embarazada y espera a su primer hijo. La cantante chilena dio la feliz noticia a través de sus redes sociales y contó cómo fue el largo proceso al que tuvo que enfrentarse para poder ser mamá y los miedos que le provoca la maternidad respecto a su carrera.

Según ella misma detalló, está de 10 semanas. Si bien es muy pronto para contarlo, teniendo en cuenta que los médicos recomiendan esperar que se cumplan los tres meses para comunicarlo porque es la etapa en la que se corre el riesgo de perder un embarazo, la artista decidió hablarlo para poder “sentirse mejor”.

Primero, hizo un vivo en Instagram y se sinceró con sus seguidores respecto a cómo se viene sintiendo desde que comenzó el tratamiento para poder quedar embarazada, hace aproximadamente un año. Luego, compartió una foto de ella, muy diferente a lo que hacen las futuras mamás, en la que se la ve angustiada y su cuerpo cubierto por un enorme vestido.

“Hace un año que llevo intentando embarazarme. Es un deseo que me vino a los treinti tanto, porque antes no quería tener hijos. Y ha sido un año muy duro, muy difícil, de muchas hormonas. De cambios de peso y de humor”, dijo Mon en un video y resaltó: “Ha sido difícil”.

Luego, aclaró de qué se trataba. “Estoy embarazada. No debería decirlo todavía porque aún no tengo los tres meses. Se supone que tengo que esperar para contarlo, pero no puedo”, se sinceró sobre la necesidad de compartir la feliz noticia con la gente que la sigue. Y agregó: “Tengo miedo porque tengo que estar cuidándome mucho. Tengo que estar en reposo absoluto”.

Además, escribió unas palabras con las que expresó lo que siente con su estado. “Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo”, escribió.

“Ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en que me metí, pero que hermosa es la vida”, cerró la artista.