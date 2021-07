¡Mirá de quién te burlaste! Ricky Martin subió un video de Mar Tarrés bailando uno de sus temas

Mar Tarrés bailó en La Academia un tema de Ricky Martin y el cantante compartió parte de la coreografía en sus historias de Instagram. La humorista había anticipado que le iba a mandar el video al puertorriqueño para que lo comparta, pero todos se rieron de ella y nadie le creyó. Incluso, apostó un asado con El Polaco y lo ganó.

“Quiero felicitar a Mar Tarrés que ayer la gastaban todos ‘dale qué te va a dar bola Ricky Martin’ y le subió tres historias al Instagram y al final puso una cara en la última historia como diciendo ‘te como Mar’”, dijo Marcelo Tinelli al comienzo del programa.

Ricky Martin subió a sus historias el baile de Mar Tarrés. Captura de historias.

El martes, Mar Tarrés bailó la canción “Qué rico fuera” de Ricky Martin y contó en la gala que le iba a mandar el video de su coreografía porque él lo iba a subir. En el estudio todos se burlaron, pero finalmente ella dijo la verdad y el cantante mostró el baile de la argentina en sus tories.

En más de una oportunidad la actriz compartió en sus redes su fanatismo por el cantante, que le ha puesto “likes” en diferentes posteos. Además, tienen fotos juntos por lo que todo parece indicar que el artista conoce muy bien a su fan.

“Muchos celos de los participantes con las historias que le subió Ricky Martin”, comentó Marcelo Tinelli antes de darle el puntaje secreto.

Mar Tarrés y Ricky Martin, años atrás. Gentileza.

“Nadie me tenía fe, y yo lo dije normal y después todo el mundo se me burló. El Polaco perdió un asado, porque me dijo qué te va a subir Ricky Martin, le aposté un asado y ahora me tiene que invitar un asado a su casa”, contó Mar.