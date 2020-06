Miguel Ángel Cherutti dio positivo de coronavirus

En las últimas horas trascendió un nuevo positivo de entre los participantes del programa de Lizy Tagliani. Se trata de Miguel Ángel Cherutti. El humorista confirmó que dio positivo el hisopado, luego de haber participado en “El precio Justo”.

Según publica el sitio el Trece TV, el artista aseguró que no cae en la realidad aún, ya que no esperaba el resultado. “Estoy shockeado. Ahora tengo que esperar cinco días, soy asintomático”, confesó.

Además, Cherutti adelantó que se activó de inmediato el protocolo por lo que su esposa e hijo serán testeados en las siguientes horas a pesar de no tienen síntomas. “Ahora hay que hisopar a mi mujer y a Santino. Estoy aislado en otro lugar”, expresó a los medios.

Si bien el artista lleva consigo el rasgo característico del humor, confesó estar pasando un mal momento emocional. “Mi mujer y mi hijo tampoco tiene síntomas están esperando la respuesta de la obra social. Soy un tipo alegre y positivo pero esto me bajonea”, expuso.

Por otro lado, Cherutti se manifestó preocupado ya que recordó que en cuanto se supo del primer caso de “El Precio Justo”, personal de producción le aseguró que el caso no había estado en contacto directo con él. “Me llamó una de las productoras para decirme que me quedara tranquilo porque la persona que está infectada no tuvo contacto directo conmigo ni con otros participantes. Igual te quedas un poco shockeado”, advirtió sobre la posibilidad de haber contraído el virus en el canal.

Asimismo, el humorista afirmó que está al tanto de todo el protocolo que se llevó a cabo durante las transmisiones y lo definió como “estricto”. “Yo quiero llevar tranquilidad a mis amigos y a la familia de que está todo bien. No me quiero dar manija, creo en lo que me dijeron en el canal, su protocolo es muy estricto y bueno, estoy tranquilo”, continuó.

Finalmente, Cherutti trató de mantenerse calmo y reflexionó sobre señalar a los contagiados. “Estoy bien, entero, y por supuesto que te shockea un poco al principio la noticia, pero también te dan la tranquilidad de que no estuviste en el grupo de riesgo porque no te conectaste con esa persona. Si vos te empezás a bloquear y darte manija, estamos mal”, agregó.