Mia Khalifa dejó sin aliento a sus fans con un provocador baile que incluyó ‘perreo’ desde la cama

Mia Khalifa, la célebre actriz surgida de la industria porno y hoy convertida en influencer, modelo y comentarista de deportes, fue tendencia semanas atrás luego de anunciar su separación del chef Robert Sanderg.

Apenas conocida la noticia, la modelo generó un revuelo en las redes sociales que la llevó a bloquear a varias personas debido a que la hostigaban a preguntas o propuestas de todo tipo.

Mia Khalifa se mostró en las redes a puro 'perreo' y sus fans deliraron. Instagram

Esto hizo que sus fans pensaran que la joven abandonaría las redes, sin embargo un video les devolvió el alma al cuerpo.

Y es que Mia Khalifa fue hasta Instagram y compartió un video en Reel en el que se la ve “despertando” en su habitación, previo a realizar un par de movimientos de cadera con mucho perreo al ritmo de “En Mi Cuarto”, tema del reggaetonero Jhay Cortez junto al DJ Skrillex.

“When the coffee and the drop hits” (Cuando el café y el ritmo pegan), escribió Mia en su publicación, que alcanzó los 1,20 millones de likes y superó los 6.500 comentarios.

Entre los miles y miles de comentarios, muchos seguidores elogiaron la belleza de la actriz y destacaron su actitud para hacer videos graciosos y jugados. Uno de los más sorprendidos fue el propio Jhay Cortez, que devolvió con varios emojis el gesto de la mediática de haber elegido un tema suyo para mostrarse.