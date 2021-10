Mery del Cerro posó con una bikini de frutillitas y enloqueció a sus seguidores

María del Cerro saltó a la fama con Cris Morena y sus actuaciones en las tiras juveniles como “Casi ángeles”, luego siguió su carrera como modelo, probó como conductora de un reality de belleza y ahora le apostó a participar en “Masterchef Celebrity 3″, el programa más esperado de todos.

Mientras se palpita la vuelta del ciclo de cocina, la joven se divierte compartiendo postales en las redes sociales y beboteando a la par. Sí, lo hizo hace solo unas horas con un traje de baño que sorprendió y enterneció a muchos de sus 2.7 millones de seguidores.

Mery del Cerro posó con una bikini tan sexy como encantadora

La madre de Mila y Cala posó al sol usando una bikini con estampado de pequeñas frutillas, un corpiño de triángulos con voladitos y una parte de abajo que hace juego con tiritas bien finas. Para la sesión eligió soltar su pelo ondulado y maquillaje en colores bronce.

El modelo pertenece a su propia cápsula de trajes de baño para la marca Sweet Lady, de la cual ya ha mostrado distintos diseños en sus redes sociales.

Qué dijo Mery del Cerro del escándalo que protagonizó la China Suárez, su amiga desde pequeñas

Mery del Cerro y la China Suárez son amigas desde muy chicas, cuando la actuación las cruzó en las ficciones. Y ante el escándalo que tuvo como protagonistas a Wanda Nara, Mauro Icardi y a su colega, ella salió a hablar.

Defendió a Suárez en una publicación un tanto confusa. La criticaron primero porque no se veía “tan amiga” de la China y luego ella, sin intención de responder al qué dirán, escribió “a la gilada ni cabida”, pero luego se arrepintió.

Y le dedicó un post especial al asunto en el que aclaró: “Me la juego por mis amigas porque sé lo que son como personas. Y la voy a bancar a muerte siempre”.

China Suárez, Mery del Cerro y Paula Chaves, juntas (Instagram)

El mensaje completo decía: “Borré el comentario ‘a la gilada ni cabida’ porque dio y va a dar que hablar con algo que no me refería… Me decían que no era tan amiga mía, eran comentarios agresivos. Yo no necesito hacer polémica de un tema que no tiene que ver conmigo y es ajeno”.

“Soy respetuosa ante todo y por eso me quedo callada y trato de esquivar el tema, ¡porque no me corresponde chicos! Y porque gracias a Dios laburo hace muchos años y jamás estuve metida en algo mediático porque no es mi perfil y ustedes lo saben”.

Y cerró con: “Me la juego por mis amigas porque sé lo que son como personas. Y la voy a bancar a muerte siempre. Gracias”.