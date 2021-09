Maypi Delgado decidió borrar dos tatuajes de su piel y mostró el proceso en sus redes

Al igual que Micaela Tinelli y Analía Franchín, entre tantas otras famosas, Maypi Delgado se cansó de dos tatuajes que lleva en su piel y decidió iniciar un tratamiento con lásers para removerlos. Uno lo lleva en su muñeca y es la frase “Let it be”, título de una de las canciones más populares de los Beatles, mientras que el segundo es otra frase en inglés que tiene en su espalda, pero con el paso del tiempo, el trazo perdió prolijidad.

El proceso, que está a cargo de una médica especialista en estética consiste en adormecer la zona con hielo y luego pasar el láser unos segundos. “Duele, pero el hielo lo amortiza”, reconoció la morocha y contó que los cuidados consisten en utilizar una crema cicatrizante los días posteriores a las sesiones y protector solar cuando se exponga a los rayos UV.

Si bien remover tatuajes no es una tarea sencilla y lleva tiempo, luego de los primeros tres encuentros con su doctora, la exparticipante de Gran Hermano se mostró muy satisfecha con los resultados. “Voy por la mitad de mi tratamiento y viene muy bien. Cada vez me duele menos, es espectacular y la piel está quedando perfecta”, reveló con alegría, aunque no dio más detalles de los motivos que la llevaron a eliminar los tatuajes de su cuerpo.