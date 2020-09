Maxi López furioso al enterarse que dos de sus hijos tienen coronavirus

En marzo de este año, Maxí López se había mostrado muy enojado con Wanda Nara por haber llevado a Constantino, Valentino y Benedicto a Lombardía, ciudad que, en ese momento, era uno de los principales focos de contagios en Europa.

“¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenes es la salud de tus hijos? Me indigna que no tomes consciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta”, había disparado furioso.

AMaxi López y sus hijos.

Un mes después, Maxi puso nuevamente el grito en el cielo al enterarse que, tras ese viaje, su hijo mayor había tenido fiebre. Nunca se supo si se trató o no de coronavirus.

Finalmente, la irresponsabilidad de Wanda y Mauro Icardi de asistir a una fiesta en Ibiza terminó con el futbolista, Juan Icardi (padre del jugador), Constantino, Benedicto e Isabella contagiados. Por su parte, el hisopado de la empresaria dio negativo.

Mensaje en Instagram de Maxi López. gentileza

“Es propio de aquellos con mentes estrechas, embestir contra todo aquello que no les cabe en la cabeza”, disparó lleno de ira López en sus historias de Instagram.