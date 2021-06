Matías Alé se vacunó contra el coronavirus y Chiche Gelblung lo hizo llorar: “Voy a averiguar por qué estás vacunado”

El capítulo del día jueves en “Polémica en el Bar” comenzó con la felicitación del conductor, Mariano Iúdica, hacia Matías Alé, quien en el día de la fecha fue inoculado contra el coronavirus. Esta noticia no cayó del todo bien a Samuel Chiche Gelblung, que sabiendo de la juventud del actor cuestionó que él se pueda vacunar y otras personas más grandes no: “No corresponde que lo hayan vacunado, hay médicos que no tienen las dos dosis y él tiene una”.

Alé contó que se vacunó en Bella Vista y que tuvo esa posibilidad por padecer asma desde muy joven y todos los que estaban en el estudio celebraron la noticia con sus aplausos hasta que intervino Chiche: “El asma no es causa de vacunación”, comenzó cuestionando el periodista. Entre los presentes se encontraba el doctor Adrián Cormillot, que desaprobó los dichos de Gelblung y avaló al asma como patología.

“¿Por qué me bardeas si yo hice las cosas bien?”, respondió Matías ante este inesperado ataque. “Yo no te bardeo, para mí no te tenías que haberte vacunado. No te corresponde la vacuna. Me parece una locura que te vacunen a los 43”, afirmó Chiche.

Ante este clima, los panelistas intervinieron para calmar un poco las aguas y trataron de convencer al periodista de que estaba equivocado, pero lejos de entrar en razones, Chiche se enfureció más: “¿Faltan 30 millones de vacunas y le van a dar vacunas a un tipo de 43? Habrá mentido. Hay millones de personas de más de 50 que no están vacunados”, señaló el periodista. “Pongamos un freno, Chiche”, suplicó Alé que se quebró al aire: “Lo hacés personal conmigo. Yo hice todo bien, no fui y dije ‘que tal, soy Matías Alé, vacunenmé’, y la gente puede entender eso”, aclaró el mediático. “Está bien, Mati. Te pido perdón, no es contra vos, es contra el municipio”.

Chiche Gelblung cruzó a Matías Alé, luego de su vacunación .

Luego de esto hubo una especie de tregua, donde Flavio Azzaro, Gastón Recondo y el propio Iúdica intercambiaron opiniones respecto al proceso de vacunación llevado acabo en el país, hasta que Alé interrumpió con lágrimas y la voz quebrada: “Dudaste hasta de mi asma, b... Yo fui asmático toda mi vida. Estás dudando de mi salud”, dijo el actor increpando a Gelblung, que no se quedó callado y fue por más: “Te pedí disculpas, no hagas tanto teatro. Ya está”.

“No quiero llorar, pero no me digas ya está basta, hace 15 minutos que me estás bardeando”, alcanzó a decir Matías Alé cuando se le caían las lágrimas. Por su parte, Chiche le contestaba: “¡Basta! No hagas tanto teatro!”, le pidió.

“¡Qué ganas de cagarme el día!”, suspiró Alé. “Lo lamento si te cagué el día. No te hagas el héroe”, sentenció el ex conductor de Memoria. Finalmente, Iúdica cerró el tema y el enojo habría quedado ahí.