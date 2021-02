MasterChef Celebrity: Marina Calabró reveló los sueldos de algunos participantes del reality de Telefé

A casi menos de un mes para el lanzamiento de la segunda edición de “MasterChef Celebrity” (Telefé) comenzaron a tejerse rumores sobre los participantes del reality de cocina.

Peleas, exigencias, amistades, entre otros pedidos son los que los famosos exigen a la hora de formar parte de un programa con varias horas de grabación y mucho tiempo expuestos a la cámaras.

Con los 17 participantes confirmados, Marina Calabró sorprendió al contar los sueldos que el canal de las pelotas deberá pagar para seguir con el programa más visto de la televisión argentina desde 2017.

Durante 2020 Marina fue una crítica del ciclo de cocina por la participación de su hermana Iliana que fue eliminada cuando cocinó pato: “A mí me sonaba todo turbio... Me dio la percepción de que empezaron a limpiar a los caros. Yo le dije a Iliana ‘hubieras arreglado menos guita y quizás llegabas más adelante’. Pero eso lo pagaron con una meseta y después tuvo la explosión en la final”, dijo Marina en su visita a “Intrusos” (América).

Luego y con la segunda edición del programa a punto de salir, la periodista de “Lanata Sin Filtro” (Mitre) reveló la importante suma de dinero que cobrarían mensualmente algunos de los participantes más destacados.

“Me encontré con un plano muy amplio. A mí me dijeron: no sé si es el mínimo, pero entre los mínimos por mes son 150 mil pesos. Con un nombre más interesante, un famoso que cuente con más trayectoria o sea más reconocido, a partir de 170 mil. Pero, a mí, alguien me dijo que pueden cobrar hasta 500 mil pesos”, señaló la periodista y comentó que le llegó la información de que una figura arregló ese jugoso contrato.

Sin datos concretos sobre este sueldo millonario, Marina aseguró que sabe de muy buena fuente que el tope de la producción es de 300 mil pesos por mes: “Es una fortuna, ¿no les parece mucha plata?”, concluyó.