Masterchef Celebrity: Dani La Chepi se emocionó y compartió el momento más dramático de su vida

La competencia de “Masterchef Celebrity 2″ está cada día más avanzada y los participantes comienzan a sentir mayor presión y esto repercute en las emociones que se manejan en la cocina del programa. La consigna del programa era cocinar solamente con una cuchara, un cachillo y un sartén. Estos pocos elementos para cocinar a Dani La Chepi le recordaron el difícil momento que vivió en el 2015: “Me echaron de una radio en 2015, de la miseria que estaba pasando dije voy a empezar a hacer mis propios videos y ser mi manager”.

“Nosotros no éramos pobres, pero vengo de una familia humilde. A mi viejo no le pagaban en la fiambrería y me acuerdo que debajo de la campera de gamuza con elástico que usaba, hacía así y sacaba quesos y cosas para que nosotros morfáramos. Cuando pasás esas cosas, ¿de qué te vas a quejar?”, dijo entre lágrimas.

“Nunca nos sobró nada, de las miserias uno sale, los argentinos somos sobrevivientes” concluyó la instagramer.

Dani la Chepi y su hija Isabella Gentileza

En otro “jueves de última chance”, los famosos debían hacer una serie de platos fritos, hervidos, salteados y sellados. La Chepi fue elegido como el tercer plato tras cocinar un pollo al champiñón con batata y panceta, al que bautizó como “Isabella”, en honor a su hija: “Ella esta muy orgullosa y lo más lindo es poder darle el ejemplo que se pueden lograr las cosas”.

“Tiene sabor a hogar” la felicitó Donato de Santis. Sin embargo, solamente el autor del mejor plata pasaba directamente a la próxima ronda y este fue Juanse. El rockero preparó un pan relleno con entraña, verduras, jamón y huevos fritos: “Tiene onda” sentenció el rockero.