MasterChef Celebrity: Alex Caniggia y Andrea Rincón ¿Nuevo romance en puerta?

En medio de una noche con temática deportiva en la que los participantes tenían que preparar un menú para un deportista de alto rendimiento. Al momento de la devolución de Alex Caniggia, Germán Martitegui se percató que la actriz Andrea Rincón festejaba demasiado las devoluciones del jurado: “¿Qué hay entre vos y Rincón? Hay algo, una cercanía poco habitual”.

“Es amiga mía” respondió Caniggia. Aunque no cerró del todo la puerta ya que después agregó: “Si pinta tiroteo, yo estoy siempre con el arma cargada”.

“Pero ¿pasa algo entre ustedes?” Preguntó de forma curiosa el conductor del ciclo, Santiago del Moro. A lo que Rincón negó pero de forma algo dubitativa.