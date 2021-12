“Masterchef Celebrity 3″: Tomás Fonzi presentó su plato con una historia poco creíble y el jurado lo liquidó

En la gala del miércoles de beneficio, los participantes de “Masterchef Celebrity 3″ tenían como objetivo preparar un plato libre, dulce o salado, con el que se autofestejarían su cumpleaños. En este marco, el jurado conformado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui iba a tener en cuenta los gustos de los famosos, para conocerlos un poco más.

Luego de que los concursantes ingresaran al mercado para buscar sus ingredientes, quien presentó una dificultad fue Tomás Fonzi, ya que en su plan de conseguir un corte de carne para poder realizar milanesas, no logró encontrar el corte ideal. Es por esta razón que se decantó por preparar solamente pastas.

Al momento de pasar al frente y mostrarle lo que logró en tan solo 60 minutos, las cosas no fueron del todo positivas al presentar unas pastas con cremas acompañadas con pecan, panceta, coliflor y espárragos.

“Las cintas largas de las pastas emulan las guirnaldas de una decoración de cumpleaños”, comenzó justificando el actor ante la sorpresa del jurado. Rápidamente, Fonzi se percató que tenía que ser sincero y contar la verdad: “Mi intención era hacer un plato de cumpleaños de milanesas con fideos con crema, pero no encontré”, expresó el artista.

Damián Betular, fue el primero en darle la devolución y le dijo al actor que no le creía que en su cumpleaños llegara a comer ese plato: “No lo creo”. “Es que me quedó la pasta solamente y mi idea era evolucionarla un poco”, se defendió Tomás.

“Es un poco inverosímil la situación, pero es un buen intento”, le retrucó Donato. “No me creen, no me creen y hacen bien”, bromeó el actor frente a cámara, poniéndole paños fríos al asunto. Antes de volver a su lugar Santiago del Moro le aconsejó que se quedará con lo bueno pese a que no cumplió con la consigna.