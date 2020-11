Finalmente y luego de unas semanas de estar en el “Cantando por un Sueño” (El Trece) Martín Baclini fue eliminado en un duelo contra Charlotte Caniggia.

El ex de Cinthia Fernández se mostró molesto por la decisión tomada por el jurado y lo manifestó sin pelos en la lengua apuntando a ciertos participantes preferidos a los que vienen salvando.

En este sentido Baclini apuntó contra Lizardo de quien dijo: “Lo vienen bancando hace 5 meses y a mí no me dieron tiempo de nada”, comenzó diciendo y luego agregó: “Era la crónica de una muerte anunciada porque no les gusté y era obvio”, comentó.

Luego de tres semanas de poner lo mejor de sí, el empresario rosarino dijo: “Desde la gala uno que supe que no les gustaba y que iba a pasar esto. No me arrepiento de haber entrado pero a mí no me dieron tiempo de nada. Si quedé afuera fue porque así lo decidió el jurado”, dijo invitado en LAM.

“La verdad es que a Lizardo lo vienen bancando desde hace 5 meses pero es la vida misma. Yo ya sabía que me iba a ir y por eso quise renunciar, pero la producción me insistió para que me quede... es así”, agregó visiblemente molesto.

Luego finalizó con un vaticinio de su ex pareja también panelista del programa de De Brito: “Me dijo que hiciera lo que hiciera iba a quedar afuera. Lo importante es la gente en la calle, que me dice maravillas y yo me quedo con eso. Me duele laburar tanto para saber que termina siendo lo mismo”.