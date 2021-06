Mariano Iúdica habló sobre la escandalosa salida de Horacio Cabak en Polémica en el Bar: “No somos amigos”

A principios de junio, Horacio Cabak utilizó su cuenta de Twitter para despedirse de “Polémica en el Bar”: “Adiós @PolémicaBar Gracias por todo”, expresó el panelista, quien luego de unas horas de reflexión, aclaró lo que sucedió realmente: “No renuncié. No fue de común acuerdo. No hubo conversaciones. No hubo respeto. No hay códigos simple”.

Tras estos dichos, se produjo muchos idas y vueltas entre el expanelista, el productor Gustavo Sofovich y Mariano Iúdica, quien fue abordado por un móvil de Paparazzi y habló sobre el presente del programa tras la salida de Cabak: “El programa está igual que antes de Cabak. El ciclo tiene un peso específico que va más allá de los nombres. Inclusive, hasta de mí. Es una marca registrada que soporta todo tipo de cambio de mesa. Históricamente, Gerardo Sofovich cambió mucho siempre las mesas y ahora también es más dinámico eso en la TV. Hasta por cuestiones de presupuesto. Nada que no se haya vivido en otro momento”.

Sobre su rol en este conflicto, Mariano aclaró: “Tuvo una cosa contractual con Gustavo y ahí no llego yo. Yo únicamente empujo para que vengan, como hice con Horacio... Hice mucho para que estuviera y cuando se fue la primera vez hice todo para que volviera. Hay una cuestión de contratos que ahí ya no llego, es una mesa que no toco”.

Aunque habló bien sobre el modelo, develó que nunca tuvieron una relación de amistad: “¡La mejor! Nosotros no éramos amigos. Mis amigos son los mismos desde que tengo 18 años y nos conocemos los hijos y las casas. Sí perdimos un tipo muy valioso para la mesa. Estaba muy bien Horacio”, luego Iúdica comparó el desempeño del conductor de “La Jaula de la Moda” con el de Rocío Oliva: “Igual que Rocío Oliva después de que pasó lo de Diego Maradona. La gente me decía ‘qué bien que tenés a Rocío’ y yo decía ‘no, qué bien no’, porque ella quedó totalmente inhibida y en vez de brillar, al contrario, se ponían a la defensiva porque pensaban que iban a tener que hablar todo el tiempo de eso”, afirmó.

Finalmente, reveló que tuvo un diálogo íntimo con Cabak y no le cerró las puertas del todo: “Yo hablé mucho. Hubiera deseado que no termine así, y las puertas están abiertas. Polémica es un programa del que se van y vuelven todos. Mauro, Dugan. Coco. Horacio tiene las puertas abiertas de Polémica en el bar, y él lo sabe”.