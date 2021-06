Mariana Nannis, lapidaria con Fátima Florez por su imitación en “La academia”

Esta era una de las noticias más esperadas, se tardó en salir a la luz pero acá está. Mariana Nannis criticó duramente a Fátima Florez tras su imitación en “La academia”, la noche del debut de Charlotte Caniggia en la pista. Lo cierto es que la humorista estaba idéntica a la mediática pero a ella no le gustó ni un poco.

En “Intrusos” reprodujeron un audio de Mariana en el que se la escucha enojadísima por el sketch: “Es muy ordinaria. Me imita como muy barrio bajera. ¿Cómo te puedo explicar? No sé…viste…como una mujer muy exagerada, ordinaria. Yo no me visto así, primero. Y segundo, me imita muy mal”.

“Como muy bruta, muy rara, yo no soy así. O sea, cualquier cosa pero bueno, dejalo”, insiste la ex mujer de Claudio Paul Caniggia que está instalada en el exterior.

Según corre el rumor, Nannis tiene todas las intenciones de denunciar a “Showmatch” por la actuación de Fátima; su enojo por la imitación era tal que amenazó con ir a la Justicia. “Usan mi persona para ganar plata. Si no la corta con la imitación, esto va a pasar a mayores esto”, habría dicho la rubia según Paparazzi.