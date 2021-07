María Valenzuela se quebró en Los Mammones al recordar el ACV de su hija, Malena, a los 19 años

María Valenzuela fue la invitada especial para cerrar la semana en Los Mammones. La actriz se sentó en el living de América y habló de todo con Jey Mammón, pero se quebró al recordar lo duro que fue cuando su hija Malena sufrió un ACV cuando tenía 19 años y logró recuperarse.

La hija de la artista le envió un mensaje y luego María recordó junto a Jey Mammón lo duro que fue cuando la joven tuvo el Accidente Cerebro Vascular por el que estuvo alrededor de un mes en terapia. “El médico me dijo su hija tiene el uno y medio por ciento de probabilidades de vida. Y le dije ‘usted qué me está diciendo ¿que mi hija se va a morir? sáqueselo de la cabeza y me fui a la terapia con Malena”, comentó Valenzuela.

María Valenzuela en Los Mammones.

Y reveló que entre las ciento de cosas que hizo para ayudar a su hija fue hacerle un santuario en la terapia y ponerle música. “Le ponía audífonos y la iba siguiendo. Cuando movía un dedo o una mano miraba qué tema era y anotaba”, contó la artista.

“¿Qué te dejó esta situación? como aprendizaje o lo que sea”, le preguntó Jey al respecto. Y la actriz se sinceró: “Me dejó el corazón con agujeros muy grandes. Se puede decir que soy una mina sufrida, más allá de ser feliz porque tengo a mis tres hijos que son mis mejores obras. Pero la parca siempre me está coqueteando y rodeando. No se mete conmigo, pero se mete con gente que amo, tengo muchas pérdidas.

María Valenzuela y su hija Malena en lo de Susana Giménez.

“Pregunté por qué Malena. Y al instante pensé: si yo pregunto por qué, me quedo paralizada y tengo que accionar. Y le dije a una amiga íntima de mi hija traeme un bolígrafo y un cuaderno. Ahí empecé a hacer catarsis y a anotar, porque la memoria es débil”, recordó.

Y luego quebró al escuchar las palabras del conductor. “Quisiera dedicarte un aplauso a vos porque realmente sos un ejemplo de vida. Toda fortaleza”, le dijo Jey Mammón a María Valenzuela y la emocionó.