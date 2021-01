María Becerra explotó las redes con una foto en una brillante bikini celeste

Temporada de verano en su plenitud y no puede faltar la postal en bikini. Cada famosa, y también cualquier usuaria de Instagram, aprovecha el calor para subir esa foto que no da en cualquier otra fecha del año. Quien encendió las redes en esta ocasión es la sensación del trap y cantante revelación del 2020: María Becerra.

La joven posteo dos fotos en donde se la puede ver usando un modelo de bikini brillante de tono celeste. Pero sus fans se derritieron porque, en realidad, pocas veces María se muestra tanto. Usualmente se puede ver a la cantante con un estilo muy holgado, con grandes camisetas y pantalones que superan su talle. Es fanática de los top, y por eso tiene alguna que otra foto usándolos. Pero la realidad, es que Becerra tiene un estilo que más bien se basa en un modo relax, casi como si se anduviera todo el día de ropa de entrecasa.

Su último posteo en bikini en realidad fue hace casi un año, cuando subió un corto video con un traje de baño de dos piezas rayado, en donde se grababa tipo selfie frente al espejo y sobre su cama.

Su última foto en bikini, de hace un año.

En esta última publicación, no solo se ve un cambio notorio, sino que la joven demuestra que no necesita mucha preparación para romper los corazones de los internautas. Una selfie en el baño bastó. Incluso puede verse que ni las uñas preparó para la foto.

Las famosas del medio también quedaron rendidas.

Muchas famosas reaccionaron a la postal de María, desde cantantes y amigas con las que ha colaborado, como Cazzu (”Animal”) y Lola Indigo (”High Remix”), hasta Angela Torres y Oriana Sabatini; que ponían caras de enamoradas, fuegos y piropos a Becerra.

Muchos famosos comentaron la foto de María.

En la segunda foto, la que superó el millón de likes, la trapera acompañó con la frase “El que quiso joderla solo se jodioooo”. Pero hubo un comentario que se llenó de me gusta y no pasó desapercibido para sus fans. Rusher King, el cantante y novio de Becerra, le escribió: “Justo la bikini que más me gusta mira vossssss coroné”. Entre ellos, hay amor, pero sobre todo... fuego.