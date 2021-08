Marcelo Tinelli opinó sobre el polémico baile del caño de Pampita

Pasaron varios días desde que Carolina “Pampita” Ardohain se animó a hacer el baile del caño en ShowMatch, a pocos días de haber dado a luz a Ana, su quinta hija y la primera junto a Roberto García Moritán. Sin embargo, la modelo sigue dando qué hablar y Marcelo Tinelli se metió en la polémica.

“A mí me encantó”, reveló en diálogo con Teleshow. Y se refirió a las duras críticas que recibió la jurado: “Es la opinión del otro. Un elogio y una crítica es lo mismo. A mí me vale lo que yo pienso: me encantó, la vi brillante, radiante, espectacular. Por supuesto que una persona que acaba de ser madre puede ser cuestionada por alguno, pero bueno, depende de quien lo cuestione también”.

Pampita en lo más alto del caño de "ShowMatch" durante su performance. (Instagram).

Sobre la rapidez con la que la morocha retomó su trabajo en la televisión, señaló que la conductora de Pampita Online es “un animal de trabajo”. “Me parece que extrañaba el programa, por más que fue hermoso que sea madre, y ella lo vivió así, de esa manera. Fue muy emocionante todo, pero yo sentía que iba a volver muy rápido. Ella lo dijo: “Yo, tres días, cuatro, y ya estoy”. Porque Pampita es así. Y para mí es muy importante que ella esté y le dé tanta importancia al programa. Es una persona que vibra el programa”, explicó.

Marcelo Tinelli se refirió a las cambios que sufrió ShowMatch

Este año, el ciclo ya no cuenta con los buenos niveles de rating que presentó en otras temporadas. Y por este motivo, el “Cabezón” está buscando nuevos rumbos que atraigan al público. Por ejemplo, dejar de buscar la confrontación entre los participantes y apelar a la emoción.

“La sociedad argentina está un poco podrida de todo lo que es la confrontación, está cansada de esta grieta que nos metieron un día y nos encontramos acá, inmersos: tenemos que estar de un lado o del otro, y no podés compartir ni un café con alguien que puede pensar distinto. Eso me parece tremendo: ya lo mirás mal si piensa distinto. Y a eso nos ha llevado un poco en estos últimos ocho, nueve, diez años, por decir, del país. Y con una pandemia, eso se profundiza más y la gente está mucho más sensible, con las sensaciones a flor de piel…”, declaró.