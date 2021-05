Marcela Tauro no tuvo piedad y se sumó a las críticas contra Horacio Cabak

Este miércoles se conoció la noticia que el canal América le bajó el pulgar a Horacio Cabak al sacarlo del lugar de conductor en reemplazo de Mauro Viale los fines de semana.

El escándalo y la exposición del ex modelo generó cierto malestar en el canal del cubo, especialmente por algunas contestaciones con sus compañeros de Polémica en el Bar luego de las acusaciones de Verónica Soldato.

También en Intrusos no dejaron de criticar al conductor y Jorge Rial realizó un pormenorizado análisis de la situación de Cabak luego de su separación.

Ahora le tocó el turno a Marcela Tauro quien en medio de una entrevista con LAM (El Trece) la panelista de Fantino a la Tarde (América) felicitó a Cinthia Fernández por haber calificado como “cagón” al ex modelo.

Esto se debe a una medida cautelar interpuesta por el conductor para que no se pueda hablar en los medios de su escandalosa separación de Verónica Soldato.

La ex Intrusos comentó a Cinthia Fernández: “A mí me encanta cómo le dijiste cagón al conductor”, dijo la periodista a lo que la ex de Baclini contestó: “¡Ay te amo Tauro! Estás letal”.