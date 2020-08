Magui Bravi se bajó de la obra “Sex Viví Tu Experiencia” cuando pasó al formato virtual

La obra interactiva “Sex Viví tu Experiencia” de José María Muscari venía teniendo un éxito arrollador antes de la llegada de la pandemia.

Instalada la cuarentena en nuestro país, el director y los actores temerosos de no poder trabajar y generar ingresos, debieron adaptar la obra a las nuevas tecnologías y surgió el proyecto vía streaming.

Una de las actrices que cada noche mostraba mucha piel sobre el escenario es Magui Bravi que decidió bajarse de la versión online de la erótica obra teatral.

En comunicación con Mshow (Ciudad Magazine), la bailarina se refirió a la situación que la hizo cambiar de parecer: “Estuve filmando la peli The 100 candles game. Decidí no volver y empezó lo virutal y después no hablé más con la producción. No lo vi. Pero tendría mucho miedo de que se viralicen las cosas, además, al tener que filmarme yo, siendo tan exigente y perfeccionista, nunca estaría contenta. En cine es distinto. Me estresaría un montón. Lo del baile me gustaría que salga perfecto y de ahí a filmarme sola, me parece un montón”, comenzó diciendo Bravi.

Luego agregó: “Trato de mantener sobre todo mi casa y mi vida privada lo más privada posible. Hay cosas que me gustan cuidarlas, a pesar de que en Instagram se muestra mucho. Por más que representas un personaje, hay mucho de uno también. Me gusta guardarlo para mí y para la persona con la que estoy. Salvo que aparezca una escena como la de Tango feroz en cine. A pesar de que con la cuarentena muchas veces no te queda otra que exponerte en las redes, uno tiene sus límites también”, comentó cada vez más convencida de su decisión.