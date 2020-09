Luisa Albinoni ocupará el lugar de Carmen Barbieri en el Cantando por un sueño

Luego de una lesión y de tener culebrilla, Carmen Barbieri debió dejar temporalmente su lugar en el “Cantando por un Sueño” (El Trece) y será reemplazada por Luisa Albinoni.

La integrante de “Polémica en el Bar” (América) estaba invitada a participar con la madre de Fede Bal en el ritmo trío, pero finalmente y viendo los problemas de Barbieri, la producción decidió convocar a Albinoni.

“Este programa requiere de show, no me da temor, si respeto. Si me califican mal respiraré hondo y le pediré perdón a Carmen”, dijo la rubia al ser consultada de su participación en el programa del Trece.

“La propuesta surge para sumarme como trío junto a Carmen, pero al estar ella delicada me propusieron reemplazarla. Es una gran responsabilidad y quiero estar a la altura, admiro al jurado”, continuó Luisa entrevistada por Moskita Muerta.

En el final de la charla, Albinoni se refirió a los participantes más jóvenes del certamen: “Hay que darle lugar a las nuevas generaciones y me encantan los influencers pero siempre estás expuesto a las comparaciones, a veces les falta experiencia pero todos pasamos por ese lugar” dijo y se sorprendió por un tuit de Lizardo Ponce dandolé la bienvenida en Twitter.