Luis Ventura se mostró arrepentido de haber contado que su hijo está internado

Luego de anunciar que su hijo Antoñito de 6 años estaba internado para ser sometido a varios estudios que buscaban evaluar su salud, Luis Ventura se mostró arrepentido por exponer a la familia de Fabiana Liuzzi y dijo que no hablaría del tema públicamente.

El pasado lunes, el periodista contó la situación de su hijo en “Polémica en el Bar” (América) y a partir de ese momento el caso cobró notoriedad.

Luego en varias entrevistas el conductor de “Secretos Verdaderos” dijo que su pequeño tiene un “un problema madurativo neurológico”.

Entrevistado por Pía Shaw para “LAM” (El Trece) el ex Intrusos dijo que ahora busca proteger la intimidad del pequeño: “Tiene un cerebro que genera mucha electricidad. Entonces, cuando el cerebro se pasa de la asistencia eléctrica que tiene que pasar, él irrumpe en crisis. Entonces, estamos tratando de alguna u otra manera controlar ese aspecto”, señaló Ventura.

Luego el miembro de APTRA se mostró arrepentido de haber contado acerca de la situación de su hijo menor y aseguró que ya no volverá a hablar del tema. Ángel De Brito comentó: “Él siente esta necesidad de explicarle a sus colegas qué es lo que pasa. Me dice ‘yo no sé hasta qué punto quería contar todo, pero me salió en su momento eso’ y por supuesto después se le vienen todas las repercusiones encima”.

“Me dijo ‘Hasta acá llegué. Basta. Me parece que conté demasiado, sobre todo para seguir cuidando a mi hijo, Quería decir que ya se encuentra mucho mejor, más controlado. Sigue internado y le siguen haciendo los análisis”, comentó el conductor de “LAM” de su charla con Ventura.