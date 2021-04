Luis Novaresio se refirió a su video íntimo viralizado: “Lo único que tiene de malo es que se filtró”

Días atrás se viralizó un video íntimo de Luis Novaresio en el que lo veía besando a su pareja Braulio Bauab y se armó un gran revuelo. Y fue en “Debo decir” que el conductor se refirió por primera vez al material filtrado.

“No te puedo creer. ¿Este es Novaresio? ¿Con Braulio? No es el que me mandó a mi este, ¿no va a pensar que yo lo estuve difundiendo, no?”, soltó con humor Jey Mammon en el programa , donde estuvo como invitado.

“No sé si decirte lo que me llegó al celu”, sumó el invitado y el conductor le siguió la corriente: “¿El qué?”. “Me llegó un video de Braulio Inmuebles”, contestó Jey y Luis indagó: “ ¿Un video de qué? ”.

“Un video en el que estabas vos también. Pero no es el que me mandaste vos, es otro. Te quiero aclarar que no lo difundí yo”, comentó Mammon en tono de broma.

Y Luis cerró el asunto con claridad y tranquilidad: “Es un lindo video. Lo único que tiene de malo es que se filtró. El año pasado me habían robado el celular”.

En el video en cuestión, que dura apenas 21 segundos, se puede ver a Novaresio besándose con su pareja con una luz tenue de fondo. Y como suele suceder en estos casos, la difusión disparó todo tipo de comentarios de los usuarios de las redes sociales.