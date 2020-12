Luis Novaresio se baja de Animales pero no se va de América

Con un año lleno de información relacionada a la pandemia del coronavirus, Luis Novaresio se puso al frente del programa periodístico de América y cada noche relató lo que sucedía en el mundo y en el país con la pandemia.

Luego de varios meses de mucho trabajo, el conductor decidió terminar con su labor en el programa que en un comienzo fue de Alejandro Fantino y ahora espera una oferta concreta del canal de cubo para ver cómo sigue su año.

Sobre su decisión el conductor comentó: “Lo cierto es que no quiero seguir más en ese horario, termino muy tarde y me gustaría tener un cambio en el próximo año. Por eso llegamos a un acuerdo con el canal y no sigo en el programa”, comentó el rosarino a Teleshow.

Luego agregó: “Solo puedo decir hoy, que el 2021 será un año lleno de cambios laborales para mí, y entre ellos, el más importante, está dejar de conducir Animales…”, comentó.

El canal de Daniel Vila cuenta con el periodista para el 2021 ya que es considerado una de las figuras más importantes de la señal a nivel periodístico y seguro que se acomodará en un formato a su gusto.

A nivel radial, Novaresio continuará en su ciclo “Novaresio 910″ en la segunda mañana de Radio La Red, aunque también tuvo ofertas de otro grupo periodístico.

Desde América están pensando como último programa del día algo más relacionado al entretenimiento y para ellos, Jotax está pensando en Jey Mamonn al frente de un ciclo diario durante el verano.