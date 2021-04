Luis Brandoni: “Después de 55 años dejé la Asociación ‘Kirchnerista’ de Actores”

Como ya es costumbre después de cada emisión del programa La Noche de Mirtha alguno de sus invitados realiza algún comentario que deja mucha tela para cortar. Esta vez fue Luis Brandoni , quien aseguró que “después de 55 años dejé de ser socio de la Asociación ‘Kirchnerista’ de Actores”.

La polémica afirmación del actor se dio en el medio de una charla sobre la actualidad de los teatros y aprovechó el momento para criticar a la Asociación Argentina de Actores.

No todo fueron críticas, sino que Brandoni también habló sobre el difícil momento que está atravesando la industria y se lo noto muy triste y emocionado. “Esa tradición de más de 200 años de teatro hay que cuidarla, y la única manera de cuidarla es hacerla. Hay que hacer teatro todas las noches para que la gente sepa. Hay noches en la que la calle Corrientes dan ganas de llorar”

Luego de esa reflexión la ex vedette y actual diputada, Amalia Granta le consultó sobre el rol que tiene la Asociación Argentina de Actores y las políticas que tiene esta organización que son afines al Gobierno. “Hemos visto desde la Asociación Argentina de Actores y de los actores, un silencio absoluto”, sentenció Granata.

En ese momento fue que el actor dijo la frase que ahora es el titular de todos los medios: “No voy a hablar porque ya no pertenezco. Me fui después de 55 años y de haber sido secretario general durante 11″.

Rápidamente la diputada le preguntó por qué no formaba más parte. “Porque no me representa. Porque se transformó en la Asociación ‘Kirchnerista’ de Actores. No me representa a mí ni a muchos actores argentinos. No voy a opinar sobre eso”, respondió Brandoni.