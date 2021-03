Luego de “sobrevivir” a dos conductores, Luciana Rubinska renunció a Sobredosis de TV

Este último sábado de marzo, los seguidores del programa de C5N “Sobredosis de TV”, se sorprendieron al escuchar de boca de Luciana Rubinska que dejaba la conducción del ciclo.

Luego del paso de Roberto Funes Ugarte , la joven debió comenzar nuevamente con Juan Di Natale como compañero en la conducción.

En un programa especial que tenía como invitado al Presidente de la Nación, la joven periodista comenzó hablando de su desvinculación del programa y de la señal: “Como último programa de un lugar donde me siento parte y donde crecí personal y profesionalmente, es un cimbronazo al corazón y a las emociones”, comenzó diciendo Rubinska.

Luego Di Natale le pidió a su compañera que aclarara que él no era la razón de su alejamiento y la conductora dijo: “La realidad es que es una decisión muy personal y muy familiar, y eso tiene que ver con temas de la intimidad y que me llevan a que este sábado sea mi último programa de Sobredosis de TV”, explico y luego dijo: “Un programa que amo, que recuerdo cuando me lo vinieron a proponer hace dos años. Cada día que pasó lo sentí más a mi tono, me duele un montón. Lo pensé y lo repensé, traté de encontrarle una vuelta, pero es un tema personal y familia de una dificultad que se me está atravesando”, dijo sin profundizar en el tema pero dejando en evidencia que la joven desea estar más tiempo cerca de su familia.

Por otro lado, Luciana Rubinska aclaró que continuará en la emisora, al frente de Minuto a Minuto junto a Adrián Salonia, de lunes a viernes, de 14 hs. a las 16.

Desde la señal informaron que en breve se conocerá quién ocupara al puesto de Luciana Rubinska.