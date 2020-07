Luego de ser elegida como la “Milf 2020″, Flavia Palmiero se quejó por el nombre del “premio”

Hace algunos días, la actriz y conductora argentina Flavia Palmiero recibió un “premio” virtual por su belleza y utilizó sus redes sociales para opinar al respecto, donde se mostró agradecida, aunque expresó su malestar con el nombre del “premio” por lo que significa.

La palabra “MILF”, por una sigla en inglés, se refiere a las madres que se destacan por su sensualidad. Días atrás, la actriz cumplió 54 años y en su cuenta de Instagram suele mostrar sus looks y su belleza que mantiene de forma sorprendente.

En sus redes, ella compartió: ”¡Y un domingo gris te encontrás que no todo está perdido. Ya que nunca fui la Reina de la Primavera me toca ‘the end’. Esto. Amo. Es genial. ¡Gracias a todos los que votaron!”.

Tras las comentarios de algunos usuarios que no les gustaba el título que había ganado por el fuerte significado de la sigla, ella aclaró en otra publicación: “Polémico. A mí esta palabra (MILF) no me gusta, pero qué sé yo”.

En diálogo directo con sus seguidores -tiene más de 275.000- Palmiero respondió algunas consultas, y dejó en claro que tiene conocimiento del alto voltaje de la terna virtual, y luego les agradeció por sus reflexiones: “Geniales e interesantes todo lo que ustedes opinan. ¡Gracias!”.

También hubo otros que cuestionaron las fotos que suele compartir en su galería y la acusaron de usar Photoshop para corregir imperfecciones. Una vez más, la exconductora de La Ola Verde recogió el guante y les contestó: “No entiendo a dónde apuntás con eso, ¿qué sabés de mí? No tengo porqué mentir. Te invito a que veas en video real y en vivo que soy igual a la foto”.

“Dios, qué mal le cae el tiempo a la gente mal”, agregó en otro comentario. Así como hubo algunas críticas, también hubo una ola de elogios por su figura y su belleza. A todos aquellos que la piropearon les respondió con emojis de corazones y rosas, como símbolo de su agradecimiento por la energía positiva.