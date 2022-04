Luciano Castro recordó a Diego Maradona y contó una divertida anécdota: “El gordo me rompió la camioneta”

“Podemos Hablar”, el programa conducido por Andy Kusnetzoff, volvió a la televisión después de varios meses. Estuvieron como invitados Luciano Castro, Abel Pintos, Gonzalo Heredia, Mica Viciconte y Belu Lucius.

Una de las consignas del sábado fue contar algún “ataque de furia” que recordaran. Luciano Castro no dudo y se acercó al centro del salón para revelar una anécdota en la que incluía a Diego Armando Maradona.

“Estábamos pasando unas fiestas y había mucha gente tirando fuegos artificiales, justamente para que salga Diego a saludar y que les firme un autógrafo y demás”, comenzó diciendo.

“Cuestión, que la casa de devoto se venía abajo con tanta gente, y como Diego no iba a salir tranquilo a pedir que se dejaran de joder, salió gritando y empezó a pedir que se vayan. En un momento enojado dice, y ¿esta camioneta de quien es? La voy a romper toda”.

Resulta que la camioneta era del actor y al escuchar al astro del futbol decir eso salió desesperado a frenarlo. “Es mía Diego, para”.

El futbolista al escuchar a Castro casi se muere pero rápidamente le dio una solución: “El gordo no quería perder su postura, entonces con carpa me dijo ‘después te la pago’, como diciendo ‘callate la boca’. Pero yo me puse re mal”, admitió.

“Mis amigos me jodían y me decían ¨No, Diego le pegó con la zurda a tu camioneta¨, estaban fanatizados, yo no tanto por que me la abolló toda”, concluyó entre risas.