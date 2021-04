Luciano Castro confesó que no es él quien maneja sus redes sociales

A punto de volver a las “tablas” con la obra “Desnudos” que fue el gran éxito de Mar del Plata en el verano 2020, Luciano Castro no pierde tiempo y ensaya varias horas al día junto a su mujer Sabrina Rojas , Brenda Gandini, Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres y Mercedes Scápola.

Invitado al ciclo de Telefé “Cortá por Lozano” para promocionar el regreso al teatro, Luciano se refirió a su actividad en las redes sociales y comentó: “Yo no tengo redes, no manejo mis redes. Al Instagram solo lo tengo para lucrar y no lo manejo yo. Lo maneja una persona a la que le gusta que le digan community manager. Se llama Sol, le mando un beso grande; ella trabaja un montón. Las redes tienen una vorágine tremenda, de repente te llegan mil ofertas en un día y quizás termina el día y no cerraste ninguna”, reveló el ex Jugate Conmigo.

Quizás la decisión del actor de no hacer lo que no sabe en el mundo virtual tenga que ver con la viralización de sus fotos íntimas, en 2019, cuando estaba en crisis con su mujer y envió las imágenes a alguien.

Luego agregó que no le importan los “likes” ni los seguidores: “No, nada de eso. ¿No te digo que no tengo redes en mi celular? No las tengo bajadas en el teléfono y si querés te puedo mostrar”, comentó.