Luciana Salazar posó con un vestido totalmente abierto a los costados que revela la ausencia de lencería

Luciana Salazar es una de las argentinas que a diario fascina a sus seguidores de las redes sociales. Es cierto que, la mayor parte del tiempo aparece su pequeña hija, pero disfruta mostrar sus atuendos llamativos y diminutos les encantan a todos.

Luli está a full con el ejercicio y cada vez que puede se muestra entrenando, toma foto de sus abdominales o le cuenta a sus fans su rutina para estar hecha una diosa.

Luciana Salazar coqueteó con un vestido marrón de tiras que no deja nada a la imaginación

Pero su última publicación dejó a todos boquiabiertos, se ve híper sensual, delgadísima y ardiente pero también llamó poderosamente la atención su vestido y hasta la compararon con el vestuario de Osvaldo Laport cuando interpretaba al indio Catriel en la novela “Más allá del horizonte”.

Sentada en una silla, compartiendo una cena en Punta del Este con sus amigos, Luciana se mostró con un atuendo extraño.

Podríamos decir que es una prenda cut out que no deja mucho a la imaginación ya que son dos tiras de tela que solo se unen en los hombros y ella las ata con una soguita a la altura de la cintura.

La sensualidad de Luli es incuestionable, no importa qué se ponga, ella siempre lucirá ardiente y radiante. De hecho, este look la hace ver más que provocativa porque se le ve todo, no lleva ropa interior y al cruzarse de piernas hace que se le vea bastante de su parte íntima inferior.

Por supuesto que Salazar recibió puros halagos y emojis de fueguitos, corazones y muchos besitos. Es una de las reinas de la belleza argentina y sabe cómo mostrarlo.

El body de tiritas ínfimas que se puso Luciana Salazar

Días atrás, la rubia decidió mostrar sus mejores curvas con una fotografía publicada en sus historias. La imagen no pasó desapercibida y se llevó todas las reacciones de sus fanáticos porque, prácticamente, aparece desnuda.

Salazar decidió posar frente a un amplio espejo y exhibir su espectacular cuerpo. En la foto viste únicamente de lencería muy pequeña que deja poco a la imaginación.

Su conjunto de ropa interior elegido consta de un corpiño de tiras que se cruzan por la espalda y el abdomen. Así conecta con la parte inferior que, al igual que arriba, es tapada por pequeños triángulos de tela.

Los espejos parecerían ser el gran aliado de Luciana Salazar ya que siempre posa frente a ellos y despierta el suspiro de sus seguidores.

Es seguro que la vedette argentina sabe el poder que tiene tanto en las redes sociales como en la calle, ya que siempre se lleva los mejores piropos y comentarios sobre su cuerpo.