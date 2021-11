Lucía Galán habló sobre el personaje que interpreta Eva de Dominici en “Maradona: Sueño Bendito”

La miniserie sobre la vida de Diego Maradona ha despertado comentarios de todo tipo, ya sea por sus increíbles caracterizaciones o por algunos errores y desaciertos como lo es la muerte de Juan Domingo Perón, que es mostrada en 1969 cuando en realidad esto ocurrió en 1974 y en las redes sociales generó polémica.

Una de los principales temas que ha generado polémica es el personaje que interpreta Eva de Dominici, una cantante identificada como Lorena Gaumont, quien en la vida real sería Lucía Galán ‘Pimpinela’, quien salió con Maradona entre 1983 y 1984.

Respecto a este tema Galán fue consultada por La Nación y aseguró: “Vi apenas unas escenas y están muy alejadas de la realidad. No me identifico con esa ficción. Y no voy a hacer más comentarios. La verdad ya la conté muchas veces. Esa no es mi historia”.

Lucía afirmó que no fue consultada por nadie de la producción de la serie y aunque no se la nombra, ella insiste que nunca utilizó ninguna medida cautelar para evitar que fuera mencionada.

Desde Estados Unidos -donde está de gira con su hermano Joaquín- Lucía había expresado previamente a la periodista Laura Ubfal: “Yo no mandé nada, no lo vi, esperaba ver cómo trataban el tema. Más allá que cambiaron el nombre y no es un duo, insisten que ese personaje soy yo..muy raro”.

La historia entre la artista y el Diez del año 1982, cuando Maradona se encontraba distanciado de Claudia. En ese entonces Diego era una estrella que jugaba para el Barcelona, mientras que Lucia y su hermano estaban viviendo el mayor de sus éxitos, gracias a la canción “Olvídame y pega la vuelta”.

“Nunca fue una relación secreta y sí muy seria. En ese momento él me dijo que estaba separado de Claudia y pasábamos mucho tiempo juntos. Quiero decir que era difícil poder tener una doble vida... Era un momento espléndido de los dos. Nunca fue una relación secreta y vivíamos las salidas con naturalidad. Éramos jóvenes los dos y tuve al Diego sano, divertido, simpático y familiero. El mejor Maradona.”, aseguró Galán hace unos años en el programa radial de Catalina Dlugi.