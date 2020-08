Lourdes Sánchez contó lo que decidieron con el Chato sobre Valentín tras la muerte de La Floppy

La bailarina Lourdes Sánchez está atravesando un doloroso duelo tras la muerte de su gran amiga La Floppy, quien además tenía una relación entrañable con su hijo Valentín (3).

Según Ciudad Magazine, Lourdes contó detalles de cómo era ese vínculo: “Floppy siempre decía que era la institutriz de Valentín. Me ayudaba un montón para que yo pudiera estar trabajando y a la vez con Valentín. Venía conmigo a todos lados, cuidaba a mi hijo y lo amaba tanto que lo tenía de protector de pantalla en el teléfono, en la compu y en todos lados”.

“Valentín era su protector de pantalla. Lo llama ‘Cielo’ y al comienzo, Valentín le decía ‘Py’. Una de las primeras palabras que aprendió a decir Valen fue Py y luego Opy, por Floppy. Lo recontra malcriaba”, relató con amor Sánchez.

Además, el niño fue testigo del momento en el que Lourdes se enteró de la muerte de su amiga: “Me llegó un mensaje de voz de la hermana para avisarme que había fallecido Floppy y me salió llorar, gritar y fue una situación muy triste. Valentín estaba al lado mío, me decía ‘mamá no llores’ y se largó a llorar conmigo porque se asustó”.

Y contó que con el Chato Prada decidieron no contarle a Valentín sobre la muerte de La Floppy: “No le dije nada a él, al día de hoy no le dije nada y lo único que hago es mostrarle videos con la Floppy para que no la olvide. Decidimos no decirle y que la tenga presente mientras vaya pasando el tiempo”.