Los pasajeros del vuelo del escándalo reclaman casi dos millones de pesos a Vicky Xipolitakis

El vuelo del escándalo se convirtió en uno de los mayores escándalos de la vida de Vicky Xipolitakis. La ex vedette se involucró en el lío cuando decidió ingresar a la cabina de un avión de Austral, comprometiendo a los pilotos y la seguridad de la aeronave al operar un acelerador durante el despegue. Lo peor fue que este hecho incluso fue filmado por ella misma y hasta luego decidió compartirlo por las redes sociales, generando una ola de repudio nacional. De la misma manera, la Justicia intervino y su sentencia quedó en 295 horas de trabajo comunitario en una parroquia de Lanús, así como una multa de 20 mil pesos.

Pero a 6 años del incidente, la rubia no puede librarse de las consecuencias de sus actos que además decidió ventilar por la internet. Ahora le cae encima una denuncia que asciende a una suma millonaria, realizada por algunos de los pasajeros del mismo avión.

“Aquellos que viajaban en ese avión iniciaron demandas civiles contra la compañía aérea, los pilotos Patricio Zocchi Molina yFederico Matías Soaje, y Xipolitakis. El último juicio que entró es de marzo de este año y corresponde a tres pasajeros. Hay un expediente que tiene 60 páginas de denuncias contra ella”, contó Carlos Monti en Nosotros a la Mañana.

El periodista procedió a mostrar el documento donde muestra las denuncias en donde los pasajeros exigen un resarcimiento por “daños y perjuicios”. La suma asciende a $1.845.600 de pesos argentinos. “Aparentemente, la persona que hace la denuncia dijo que a partir de ese momento se sintió perturbada y no pudo dormir, y que puso en riesgo la vida de todos los pasajeros que volaban ese día”, explicó el periodista.

La palabra del abogado de Vicky Xipolitakis

La rubia está haciendo asesorada por el abogado Yamil Castro Bianchi, que explica que el renacer de las denuncias ha sido porque los demandantes tienen nuevos abogados. “Había una causa penal que ya se cerró, en la que la representó Fernando Burlando, y ahí ella cumplió la probation y la sobreseyeron. Después, los pasajeros iniciaron una demanda civil contra los pilotos y Vicky”, dijo.

“La gente dice que tomaron el vuelo y después se enteraron por la tele lo de Vicky, tardan 36 horas en asustarse. O sea, no lo vieron, no lo presenciaron, y ahora dicen que tienen miedo para volar. Pero siguen volando, ¿de qué me están hablando? Les dio miedo porque después se enteraron que Vicky estaba en la cabina y decís que no podés volar pero seguís volando”, sentenció el letrado en la defensa contra esta demanda millonaria.