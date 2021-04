Los escándalos de Mauro Viale en vivo: desde la pelea con una modelo hasta la furiosa entrevista a Alberto Samid

La repentina muerte del periodista y conductor Mauro Viale tomó por sorpresa al mundo del espectáculo en nuestro país y a la sociedad en su conjunto. Viale falleció este domingo tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos, lugar donde estaba internado desde el sábado debido a un cuadro severo de coronavirus .

El conductor de A24 y América había recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 el jueves pasado, pero fue ingresado al nosocomio y dejó de existir hoy como consecuencia de un paro cardiaco.

Luego de la confirmación de la triste noticia, muchos compañeros y excolegas recordaron múltiples anécdotas entre las que destacaron sus enseñanzas, el compromiso con el trabajo y el amor por el periodismo. Y entre los momentos más recordados aparecieron los momentos más controvertidos y explosivos.

Mauro Viale vs Alberto Samid

Corría el año 2002 y el país se encontraba en uno de sus momentos sociales, políticos y económicos más complejos. El empresario de la carne Alberto Samid había sido invitado al programa de Mauro Viale Impacto a las 12.

En medio de una escalada verbal, Viale y Samid empezaron a cruzar acusaciones y en el ida y vuelta, el conductor le dijo al “rey de la carne” que debía 70 millones de dólares en impuestos y de avalar “la bomba a la AMIA”. Samid enfureció y le aplicó un gancho, tras lo cual vino una lluvia de trompadas y Viale terminó en el suelo. Este episodio dio lugar a uno de los stickers más usados en WhatsApp.

Mauro Viale vs Juan Román Riquelme

En diciembre de 2019 Boca Juniors se preparaba para llevar a cabo un proceso electoral para renovar autoridades. Juan Román Riquelme fue como candidato a la vicepresidencia. En ese marco, se presentó a una entrevista con Jorge Rial para Intrusos.

Sin embargo, cuando el exfutbolista se fue a retirar del estudio y se disponía a saludar a los fans que lo esperaban ansiosos Mauro Viale irrumpió donde estaba Riquelme con una cámara transmitiendo en vivo y un micrófono en mano.

El periodista no había pautado nota y se abrió paso en la multitud a empujones y diciendo intempestivamente “Permiso, abran paso...”. Cuando llegó hasta el astro de Boca, afirmó: “Perdón. ¿Me dejás un minuto en vivo? Román, estamos en vivo para A24, Mauro Viale...”.

Román lo miró, le levantó las cejas y se limitó a responderle “¿Cómo andá, bien?” . Luego se fue. El periodista notablemente fastidiado dijo hacia sus televidentes “ Lo perdimos, qué tipo tan desagradable, qué maleducado ”.

Pelea con una modelo

En el año 2013, Mauro Viale conducía el ciclo Mauro 360 y en uno de los programas se encontraba entre los invitados la modelo y actriz Agustina Vícoli. Vícoli había sido secretaria de Gerardo Sofovich y había ido al programa de Viale para ser entrevistada. Sinb embargo, los minutos pasaban y el conductor no le daba espacio.

En un momento la rubia se fastidió y estalló al aire: “¿Te puedo interrumpir un minuto? Le quiero agradecer a la producción por invitarme y a vos decirte que sos de cuarta. Hace 2 horas que estoy sentada acá y no me preguntaste ni siquiera cuánto calzo. ¡Comprate un reloj porque sos un payaso!”.

Furiosa, la mujer salió de cámara para que le quitaran el micrófono y Viale le respondió: “Esperaba algo así, porque la producción invita a cualquiera…”. Vícoli se pegó la vuelta y se paró a dos milímetros de distancia dl mediático: “¡No me faltes el respeto de que invitan a cualquiera porque yo no llamé a nadie para que me inviten, ¿ok?!”.

Por suerte no pasó a mayores.

Mauro Viale y Juan Darthés

A fines de 2018 la actriz Thelma Fardín hizo pública la denuncia contra Juan Darthés por presunta violación. La explosión que generó semejante acusación provocó consecuencias que aún llegan hasta nuestros días y prometen seguir.

Las la acusación, el testimonio más buscado para hacer el descargo fue el del propio Darthés y Mauro Viale lo obtuvo pocos días después.

El acusado recibió al periodista en su casa y se sometió a la entrevista que haría picos de rating. Los trascendidos cuentan que la familia del actor quiso hacer borrar el contenido de la nota antes que Viale abandonara la vivienda, pero el conductor se aferró con unas y dientes a la misma.