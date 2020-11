Los chistes de Connie Ansaldi sobre su nuevo talle XXXL

Desde el inicio de la cuarentena obligatoria, por marzo de este año, muchos han sido parte de cambios que se han debido al encierro, la motivación o, por el contrario, la comodidad de quedarse en casa. Lo cierto es que más de uno entro con barbijo a su casa hace 7 meses y salió ahora siendo una persona completamente nueva. Muchos de esos cambios van por lo físico.

Mientras que muchos publican imágenes refiriéndose a una vida más saludable y objetivos cumplidos respecto a su cuerpo, la periodista Connie Ansaldi tomó la situación y le dio una divertida vuelta de tuerca.

En una de sus últimas publicaciones, la periodista se une a la tendencia de poner un “antes y después”, dos fotos unidas que muestran algún cambio notorio. En la suya, Connie revela a modo de chiste, los kilos que ha ganado con mucho orgullo: “En Marzo cuando arrancó la cuarentena. En Octubre 7 meses y 7 kgs después. Por favor, si me ven: no me den galletitas. #DoNotFeedTheAnimals (No alimenten a los animales)”.

La foto del "cambio" de Connie y su divertido comentario sobre las fotos.

La periodista siempre se ha caracterizado por su buen humor y simpatía. Incluso se terminó riendo en los comentarios de su elección de imágenes: “Jajajajja por Dios creo que elegí la peor foto para subir jajajaja me estoy riendo sola”.

En su reciente viaje a Disney.

Sus 970 mil seguidores se unieron en su publicación con miles de mensajes apoyándola y refiriéndose a la belleza que la panelista tiene más allá del peso. “Te amo”, “Todes somos Connie, te amamos”, “Te pasás”, “Ojo, yo no me quedo atrás”, “Sos lo más”, “Una belleza antes y ahora” y “Cómo me hacés reír”, fueron algunos de los comentarios.