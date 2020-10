Lola Latorre dio positivo a Covid-19 y estará aislada durante de 10 días junto a su familia

Lola Latorre dio positivo a Covid-19 y deberá suspender por más tiempo su participación en el Cantando 2020. A través de sus redes sociales, la hija de la mediática Yanina Latorre y el ex futbolista de Boca Diego Latorre, dio detalles de su estado de salud.

Todo empezó luego de que el coach de la joven y Lucas Spadafora fuera diagnosticado con el virus. A raíz de esto, la pareja, Ángela Leiva y Brian Lanzelotta fueron hisopados. El único que dio negativo fue Spadafora.

“Di positivo. Gracias a todos por los mensajes. Estoy superbien, mínimo dolores pero nada más. Los quiero”, señaló en su cuenta de Instagram.

A Lanzelotta, por otro lado, no le fue tan bien. “Hola gente quería contarles que me siento mal, me duele hasta la piel. Esto no es joda. Cuídense y cuiden a los mayores y familiares de riesgo”, comentó en Twitter.

Quien también debió aislarse fue la reciente incorporada Cinthia Fernández, que se enteró que su coach había dado positivo.

“Hola paso a contarles que voy a estar aislada porque mi coach dio positivo y voy a estar unos días sin ir ni siquiera a Los ángeles de la mañana para que no de falso negativo. Esperemos que no sea nada, les mando un beso grande a mi equipo”, dijo en un video que ella misma compartió.