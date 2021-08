¡Lo que faltaba! Guillermo Coppola reveló que tuvo un amorío con una monja que dejó los hábitos por él

Guillermo Coppola siempre ha sido un seductor. Y ese rasgo de su personalidad lo ha llevado a conquistar a las mujeres más bellas de la Argentina y de otras partes del mundo. Pero invitado a PH, Podemos hablar, el empresario contó una de sus anécdotas más insólitas: tuvo un amorío con una monja y ella dejó los hábitos por él.

Según explicó el exrepresentante de Diego Maradona, conoció a la chica en cuestión en la casa de Constitución en la que vivió durante su niñez, que quedaba cerca del Colegio María Auxiliadora. “Nos habíamos ido de esa casa, pero la tía seguía y el cuarto seguía intacto. Mamá, siempre generosa recibía a una amiga en ese cuarto y se lo ofrecía porque tenía a una hija monjita en María Auxiliadora”, explicó en el programa de Andy Kuznetzoff.

Como le habían dicho que la monja era muy linda, un día “Guillote” decidió pasar por la casa para conocerla personalmente. “Cuando fui, vi que era un bombón. Justo iba a buscar unas plateas enfrente del Parque Lezama, la vi a a ella aburrida con su mamá y mi mamá, le pregunto si me quiere acompañar y me dice que sí”, continuó el empresario.

Y añadió: “Cruzamos Defensa, calle en la que pasan muchos colectivos y le dije que me diera la mano para cruzar la calle. Con ese contacto me despertó algo. Entramos al Parque Lezama, que tiene una linda glorieta y nos quedamos de la mano. La miro y le digo Le dije: ‘perdoname. pero tu mano no se despega de la mía, mi mano no se despega de la tuya. Dame un beso’”.

Muchos años después de aquel encuentro, Coppola estaba de vacaciones en Bariloche con un amigo, y de pronto se le acerca una mujer. “Era una chica grande, con cuerpazo en bikini y me dice: ‘Vos y yo tuvimos una historia. Gracias a vos dejé los hábitos. Yo soy la monja’”, concluyó con picardía.