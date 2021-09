¡Lo que faltaba! El Tucu López habló de su pasado en el cine para adultos

Saltó a la fama hace pocos años por su rol de conductor y locutor de radio y televisión. De la mano de José María Muscari se animó a subirse las tablas para ser uno de los protagonistas de Sex. Pero mucho antes de todos estos trabajos que lo llevaron a ser conocido, el Tucu López tuvo un pasado en el cine para adultos.

Invitado a PH, Podemos hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff, el tucumano contó cómo dio sus primeros pasos en los medios. “Fui asistente de cámaras en CQC y después continué con el doblaje en películas”, declaró. Pero el conductor enseguida lo interrumpió para preguntarle si había trabajado en une película XXX.

“Se podría decir que si, siendo camarógrafo hice la primera película en 3D para Playboy. No es porno. No se ve la penetración. En un principio fui camarógrafo y luego hice la voz del personaje, del protagonista”, reveló con picardía.

Y agregó: “En esa película hice la voz del personaje. No me acuerdo nada, encima no hablaba en español neutro sino en argentino. El tipo decía cosas como ‘amor, ya llegué a casa’ y yo pensaba ‘ya sé que estás en casa, si estás acá en la puerta’ Era rarísimo”. También había escenas con gemidos y susurros”. ¡Un fuego!

Tucu López contó que sufrió bullying

La actual pareja de Sabrina Rojas reveló que desde muy chico sintió su vocación y pasaba mucho tiempo imitando voces e incluso hizo móviles para una radio de su provincia. Sin embargo, su voz hizo que lo cargaran durante su adolescencia.

“Me comí un bullying groso. Iba a un baile, invitaba a una chica a bailar y me decían ‘¿quién es este señor?”, recordó y señaló que unos años más tarde, su voz se convirtió en una de sus armas de seducción.