¡Lo hizo otra vez! Santi Maratea juntó más de 35 millones de pesos para una ONG que ayuda a las infancias trans

Un nuevo objetivo se cumplío en la carrera solidaria de Santiago Maratea, el influencer que se ha dedicado a recolectar dinero para la gente que más lo necesita.

En la noche de este lunes, el influencer demostró una vez más que no tiene techo y comunicó a sus 1,8 millones de seguidores que juntó más de 35 millones de pesos que serán destinados a Trans Argentinxs, una Organización No Gubernamental que asesora y acompaña a infancias, adolescencias y juventudes trans y no binarias de todo el país.

En sus historias de Instagram, Maratea no dejó de mostrar su asombro por la voluptuosa suma de dinero conseguida. ¡No lo podía creer! En las imágenes se puede ver cómo va realizando las sumas con un grupo de amigos hasta que llega a la cifra de 35.141.947 millones de pesos. “En esta colecta se demostró que ustedes hacen mucho más que poner plata”, afirmó el joven.

“Gracias por bancar las causas. En muchos casos, gracias por predisponer sus cabezas a escuchar nuevos puntos de vista. Gracias por poner hasta los últimos cuatro pesos que les quedaban. Gracias de verdad, wachis”, sentenció muy contento.