Lizzo se puso una bikini con tiritas y apuntó contra quienes se burlan de su cuerpo

Melissa Viviane Jefferson, más conocida por su nombre artístico Lizzo, ha vuelto a pronunciarse sobre las personas que la acosan en redes sociales emitiendo juicios sobre su cuerpo. No es la primera vez que la cantante afroamericana manda un mensaje a sus retractores o nos da una lección hablándose ante el espejo.

Esta vez, Lizzo no tuvo mejor idea para dar una clase de moral que colocarse uno de sus bikinis preferidos y se ha grabado a sí misma para lanzar un discurso superpoderoso en la red social Twitter, donde otras artistas también se han manifestado.

“Opinar sobre los cuerpos es aburrido. La opinión en sí es aburrida. He visto comentarios que van desde ‘Dios mío, me gustabas cuando eras más gorda, ¿por qué perdiste peso?’ o ‘Dios mío, ¿por qué te has quitado grasa? Me gustaba tu cuerpo antes’ hasta ‘Dios mío, eres tan gorda, necesitas perder peso, por tu salud’, arrancó.

Lizzo se grabó para apuntar contra los que critican su cuerpo.

Este cuerpo es arte. Y voy a hacer lo que quiera con este cuerpo, decoró Lizzo en su posteo en la red social del pajarito celeste.

VIDEO

Por otro lado, Lizzo jugó con poco con los accionares de los internautas que se encargan de criticar y supuso el valor que tendría cada una de los malos comentarios que estos hacen. “Desearía que los comentarios costaran dinero, para que podamos ver cuánto tiempo estamos perdiendo en lo incorrecto”.

El valor que asigno Lizzo fueron: “Cada comentario debajo de esta publicación te costará 5,99 dólares. Los ‘me gusta’ y los ‘retweets’ son gratis”, escribía.